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تشكيل آرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي ارسنال نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي كريستال بالاس.

وجاءت تشكيلة ارسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: جابرييل، تشامبرز، تيريني، هولدينج.
خط الوسط: النني، تشاكا، بارتي.
خط الهجوم: ساكا، روي، اوبامبيج.

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