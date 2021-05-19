النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مدرسة بالسلام

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط مدرسة اعدادي بمنطقة السلام، في واقعة قيام متهمين بسرقة أجهزة من داخلها.



كما جاء في قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة السلام ثان قام بلاغا مفادة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وبتفريغ الكاميرات وإجراء لتحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين وتبين أنهم كل من "م ح"، 36 سنة، عاطل ومسجل خطر، وشقيقه "ح ح"، 34 سنة عاطل ومسجل خطر.



وتم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وطابعة سرقوها من داخل المدرسة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.