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غدا.. مسرح محافظة المنيا يستضيف عرض "ولاد البلد" لمواجهة الفكر المتطرف

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء عرض مسرحية "ولاد البلد"، بمسرح ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الفترة من 20 الى 25 مايو الجاري، في إطار توثيق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، ولنشر الوعي وتثقيف المواطنين، والعمل على محاربة الفكر المتطرف، وذلك في تمام الساعة 5.30 مساءا، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، على تقديم، الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، حيث يقوم البيت الفني للمسرح، بتقديم عروض مسرح المواجهة والتجول بالمحافظات، في الفترة من فبراير 2021 الى يونيو 2021، حيث تستضيف المحافظة عرض مسرحية "ولاد البلد"، بمسرح ديوان عام المحافظة.

جدير بالذكر، أن العرض المسرحي "ولاد البلد"، يتناول العديد من القضايا الهامة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن اخراج الفنان محمد الشرقاوي.

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