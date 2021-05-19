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"العسومي" يطالب الأمم المتحدة والبرلمان الدولي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للإنتهاكات الإسرائيسلية بالقدس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق مشتركة، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال فى مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
كما دعا إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات التي تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالميًا والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي الإطار ذاته، طالب "العسومي" المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها، كما دعا وسائل الإعلام العربية كافة وبمختلف أنواعها، إلى مخاطبة الرأي العام العالمي بلغاته المختلفة، لحشد الدعم والتأييد اللازم لنصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

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قطاع غزه الوضع في فلسطين

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