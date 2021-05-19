Advertisements

برلمانية تكشف أسباب مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
قالت جيهان بيومي عضو مجلس النواب، إن مصر كان لها رد فعل قوى تجاه العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية محل اهتمام بالغ من الدولة المصرية خاصة وأن مصر تتحرك في مختلف الاتجاهات من اجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت "بيومي" في تصريح لها اليوم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يبلور مدى اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ويؤكد للجميع أن مصر ستظل تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل عادل ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستكملت "عضو مجلس" البرلمان: أن مصر قامت بتقديم مساعدات طبية لقطاع غزة، بالإضافة إلى فتح معبر رفح وفتح المستشفيات لعلاج جميع المصابين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

أخبار تهمك

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 23 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أمين عام حماة الوطن يشيد بمبادرة الرئيس السيسي بإعادة اعمار قطاع غزة

برلماني: تقديم مصر 500 مليون دولار لإعمار غزة دليل على مساندة القضية الفلسطينية

"الأطباء" ترحب بالتوجيهات الرئاسية لدعم الشعب الفلسطيني

برلماني: مصر تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية.. وإعمار غزة قرار يدعو للفخر

مواقف لا تقبل المزايدة.. كيف دعمت مصر أشقاءها في فلسطين؟

الرئيس الفلسطيني: مصر كانت وما زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

02:27 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله