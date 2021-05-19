برلمانية تكشف أسباب مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

قالت جيهان بيومي عضو مجلس النواب، إن مصر كان لها رد فعل قوى تجاه العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية محل اهتمام بالغ من الدولة المصرية خاصة وأن مصر تتحرك في مختلف الاتجاهات من اجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.





وأكدت " بيومي " في تصريح لها اليوم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يبلور مدى اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ويؤكد للجميع أن مصر ستظل تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل عادل ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.





واستكملت "عضو مجلس" البرلمان: أن مصر قامت بتقديم مساعدات طبية لقطاع غزة، بالإضافة إلى فتح معبر رفح وفتح المستشفيات لعلاج جميع المصابين.



