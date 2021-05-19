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رانيا منصور تبهر متابعينها على أغنية "حالة خاصة"
الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:54 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانة رانيا منصور مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " انستجرام" .
وكانت رانيا في الفيديو تجري وترقص، على أغنية الفنانة ميريام فارس و آسر ياسين" حالة خاصة".
يُذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "أسود فاتح" ، هو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل
وكانت رانيا في الفيديو تجري وترقص، على أغنية الفنانة ميريام فارس و آسر ياسين" حالة خاصة".
يُذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "أسود فاتح" ، هو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل
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