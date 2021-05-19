رانيا منصور تبهر متابعينها على أغنية "حالة خاصة"

نشرت الفنانة رانيا منصور مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " انستجرام" .





وكانت رانيا في الفيديو تجري وترقص، على أغنية الفنانة ميريام فارس و آسر ياسين" حالة خاصة".







يُذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "أسود فاتح" ، هو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل

