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رانيا منصور تبهر متابعينها على أغنية "حالة خاصة"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة رانيا منصور مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " انستجرام" .


وكانت رانيا في الفيديو تجري وترقص، على أغنية الفنانة ميريام فارس و آسر ياسين" حالة خاصة".



يُذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "أسود فاتح" ، هو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل

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