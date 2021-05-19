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هنا الزاهد تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هنا جيبه باللون الاسود مشجرة مع بلوزه من نفس تصميم الجيبة، ووضعت ماكياج هادئ مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

والجدير بالذكر ان اخر اعمالها مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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