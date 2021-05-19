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إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:58 م
إطلاق صواريخ - أرشيفية
إطلاق صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بإطلاق عشرات الصواريخ على أسدود وعسقلان وبئر السبع بإسرائيل من قطاع غزة.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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قطاع غزه غزة المواجهات في القدس القدس الشيخ جراح إطلاق عشرات الصواريخ

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