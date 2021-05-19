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منى زكي تصدر مؤشرات Google Trends.. وتتحدث عن لعبة نيوتن

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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تصدرت النجمة  منى زكي مؤشرات Google Trends، وهذا بعد ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، في برنامج "كلمة أخيرة"، حيث تحدثت عن لعبة نيوتن والنجاح الباهر الذي حققه المسلسل بعد عرضه في رمضان 2021.
 
وقالت منى زكي إنه مع عرض مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، اكتشفت أن الورق جيدا، مضيفة "عندنا قماشة حلوة أوي بسبب الورق حلو جدا والمؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل، ساعد في نجاح المسلسل وكل فنان في العمل أدى دوره وقدر يضيف للقماشة دي بكل ضمير وصدق".

وأكدت النجمة منى زكي أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسل لعبة نيوتن قائلة "طبعا مكنتش اتخيل كل النجاح ده، وآه كنت مؤمنة إننا بنعمل عمل محترم وورقنا مختلف عن الجميع كحدوتة، وبصراحة كل الفنانين اللي في المسلسل كانوا جامدين جدا".

وتحدثت منى زكي عن أصعب مشاهدها في مسلسل لعبة نيوتن قائلة "كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي إن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده".

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