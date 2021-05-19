سفيرنا بباريس: فرنسا تنظر لمصر كشريك استراتيجي هام (فيديو)

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لباريس هامة جدًا، وتؤكد مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة الاستراتيجية بينهما، وحرص البلدين على دفعها لأفاق أرحب.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة شهدت لقاءين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي، وهذا لم يحدث مع باقي الرؤساء المشاركين في القمتين اللتان عقدتا في الأيام الماضية، بما يؤكد حرص الجانب الفرنسي على دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.



وتابع سفير مصر في فرنسا، أن اللقاءين تضمنوا مناقشة موضوعات في غاية الأهمية وعلى رأسها العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، لافتًا إلى أن عنوان المرحلة المقبلة هو كيفية مساهمة فرنسا في المشروعات التنموية المختلفة، منوهًا بأن الشركات الفرنسية ترغب في زيادة تواجدها في مصر وتتابع الفرص الواعدة بالسوق المصري، موضحًا أن فرنسا تنظر لمصر كشريك استراتيجي هام، وترغب دائمًا في التنسيق معه والتشاور إيذاء العديد من الملفات الإفريقية.

