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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 19-5 2021
الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:01 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 19-5-2021
سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 في البنوك الأربعاء
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-5-2021 في البنوك العاملة في مصر ، وذلك استمرار لحالة الاستقراره التي يشهدها في البنوك منذ بداية العودة من إجازة عيد الفطر.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر الأربعاء
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس ليصعد جرام الذهب في سوق الصاغة ويجاوز عيار 21 مستوى 800 جنيه للأول مرة منذ فبراير الماضي.. التفاصيل من هنا
وزير البترول يلتقي وفدا "بيكر هيوز العالمية" لبحث تعزيز التعاون
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات.. التفاصيل من هنا
"الجمارك" تتلقى شكاوى ومقترحات المصدرين والمنتجين إلكترونيًا
أعلنت وزارة المالية، أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تتلقى عبر البريد الإلكترونى: [email protected] شكاوى المجتمع التجارى والصناعى حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان: 61584 وحدة بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن حجم استثمارات الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين"بمدينة حدائق العاصمة، حتى الآن، يقدر بنحو 15.4 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا
493 مليون دولار قيمة صادرات ميناء السويس فبراير الماضى
تصدر ميناء السويس قائمة الموانئ الأكثر زيادة فى قيمة صادرات المنتجات والسلع المصرية خلال شهر فبراير الماضى، وفق بيانات حكومية، ليتغلب بذلك على ميناء الإسكندرية، حيث بلغت قيمة الصادرات عن طريق ميناء السويس نحو 493 مليون و893 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 456 مليون و137 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون و756 ألف دولار.. التفاصيل من هنا
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة حدائق أكتوبر
قام الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقهما المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة.. التفاصيل من هنا
رئيس جهاز العبور يتفقد منظومة مياه الشرب بالمدينة الأربعاء
قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة تفقدية بمنظومة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز وتشغيل المنظومة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وجاهزية المحطات لفصل الصيف.. التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط: 18 ألف شاب سجلوا بحملة "مليون ريادى" حتى الآن
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تقريرًا حول اخر أعداد المتقدمين من الشباب لحملة "المليون ريادي"، وهى الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.. التفاصيل من هنا
"المركزي": 47 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2020
أكدت مي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.. التفاصيل من هنا
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