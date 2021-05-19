نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 19-5 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 19-5-2021