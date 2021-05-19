مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة دولية وداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسير 68 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، غدا الخميس، على متنهم ما يقرب من 6279 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، إربيل، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، ميونخ، ميلانو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، عنتيبي، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6279 راكبا.



ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر فى مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات وخاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين وارتداء الكمامة والقفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبى.