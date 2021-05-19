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محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 78 كيلو و950 متر طولي، بعدد 20 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.

وأوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تطهير 7 مجاري مائية "ترع" بطول 21 كيلو و450 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السبعة، وترعة الحريق، والبحر الواطي، وبحر الكفور، وجنابية خالد، وبحر كحيل، وجنابية عرفة.

كما تم تطهير 2 مجرى مائي "ترع" بطول 2 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، شملت تجريف وتطهير بحر حسن واصف، وتجريف وتطهير محطة القاطع.

وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، قامت بتطهير 4 مصارف بطول 42 كيلو متر طولي، وهي مصرف طبهار، ومصرف سنرو، ومصرف كفور الشيخ علام، ومصرف أبو دنقاش، كما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف ـ أيضًا ـ بطول 13كيلو و500 متر طولي، خلال الشهر نفسه، شملت المصارف تطهير مصرف خور النيل، ومصرف البلد، ومصرف القصر، ومصرف نزاز دفنو.
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر
محافظ الفيوم: تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر

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