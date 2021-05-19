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الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح مستشفى النصر التخصصي التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد في إجراء عملية استعاضة الجزء المفقود من عظام الجمجمة لمريض من دولة اليمن، داخل المستشفى.

ويأتى ذلك في إطار مبادرة«نرعاك في مصر» للسياحة العلاجية، والتي أطلقتها الهيئة منذ سبتمبر 2020، وتستمر من خلالها في تقديم الخدمات الصحية المتميزة وفق أعلي معايير الجودة لكافة الوافدين من جميع دول العالم.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن المريض الوافد من دولة اليمن حضر إلى المستشفى وكان يعاني من جزء مفقود من عظام الجمجمة إثر جراحة قديمة أجريت له لاستخراج رصاصة من المخ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين ضرورة إجراء عملية استعاضه الجزء المفقود من عظام الجمجمة بواسطة شبكة معدنية، وذلك بهدف حماية أنسجة المخ الموجودة تحت الجلد مباشرةً نتيجه فقد هذا الجزء من العظام.

وتابع البيان أنه تم إجراء العملية بنجاح بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد على يد مجموعة من الأطقم الطبية في جراحات المخ والأعصاب والوجه والفكين من مستشفيي السلام بورسعيد والنصر التخصصي، حيث شمل الفريق الطبي د.محمد سعيد السنافيري "استشاري جراحة المخ والأعصاب"، د. أحمد توفيق الجبيلي "اخصائي جراحه الوجه والفكين"، وذلك بمعاونة د. محمد ناصف السيد "استشاري التخدير".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي بالمحافظات، أن إطلاق شعار «نرعاك في مصر» كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات الهيئة في تقديم الرعاية الطبية المتميزة من خلال أمهر الأطقم الطبية للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبًا إلى جنب مع خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المقدمة للمصريين، بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويزيد من قدرة الهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وتابع: أسهمت مبادرة نرعاك في مصر في جذب الوافدين من 6 دول وهم (زامبيا، نيجريا، اليمن، السودان، ليبيا، الفلبين)، وذلك لعلاجهم بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة المحافظات، خاصة أن محافظات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى هي محافظات جاذبة للسياحة والوافدين في المقام الأول، حيث تشمل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الجديدة محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني
الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية استكمال جزء من عظام الجمجمة لمريض يمني

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