Advertisements

الصحة السعودية: تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:04 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.                      

 

وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

 وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية اليوم إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعتين

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تسجل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تسجل 1055 إصابة بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

02:27 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله