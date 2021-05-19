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إيناس ثروت طرحت مشكله أنتظار السيارات والسايس عبر برنامجها صحى اليوم على نغم 105.3FM

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الاعلاميه والمذيعة الشابه المتميزه إيناس ثروت صباح اليوم من حلقه برنامج صحى اليوم الخداع على محطه نغم FM 105.3 من الأحد الى الخميس من الساعه 8 صباحاً حتى الساعه 10 صباحاً مشكله السايس وأنتظار السيارات وتحصيل رسوم ركنه السيارات تحت شعار وداعاً كلمه ركنه يا بيه ركنه يا هانم بعد وضح آليات لتحصيل الرسوم من قبل المحافظات و رؤساء الأحياء ووضع قانون ولوائح لأنتظار وتحصيل رسوم للسيارات بشوارع المحافظات في خطوة جديدة للقضاء على ظاهرة السياس والانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية والعمل على إيجاد مصادر لتعظيم إيرادات المحافظات مع التعامل بشكل مختلف مع ظاهرة السايس،‪ ‬وتعمل المحافظات على وضع آليات للعمل على تحصيل رسوم من السيارات مقابل الانتظار في الشوارع، من خلال أفراد سيتم توظيفهم بكل حى بعد تقسيمه لقطاعات وتعيين مسئول عن كل قطاع يمر على الأفراد المنتشرين بالشوارع لتحصيل الرسوم يومياً. 

وأكدت مصادر أن المحافظات تعتزم الاستفادة من السايس الموجود بالشوارع واستخراج كارنيهات لكل سايس للعمل تبع الحى الموجود به بعد اتخاذ التحريات الكافية والاستعلام عنه وإجراء فيش وتشبيه له للعمل على ضبطه حال ارتكابه أي خطأ وضمان مسئوليته عن السيارات
وجاءت تعريفة الانتظار في اليوم التي أقرتها المحافظات ، 10 جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي و20 جنيه للسيارات الميكروباص والمينى باص بانواعه و30 جنيه لعربات الاتوبيس، مع إمكانية تعديلها، في بعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز وذلك بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظين. 

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