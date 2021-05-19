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تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي بيرنلي.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: اليسون.
خط الدفاع: ارنولد، روبوتسون، كاباك، فيليبس.
خط الوسط: فابينهو، الكنتارا، فينالدوم.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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