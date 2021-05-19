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نجم الزمالك يقترب من الرحيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
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بات محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك قريبا من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارترون في الفترة الحالية.

وحسبما أفادت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، أعطى ادارة الزمالك الضوء الأخضر للتخلي عن خدمات محمود عبد العزيز، لاعب الوسط، من أجل التعاقد مع صفقة قوية، بداية من الموسم الجديد.

ويأتي قرار كارتيرون، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب في الأوقات التي شارك فيها، ولم يشكل فارقا كبيرا في خط الوسط، ويسعى الزمالك لتحقيق أكبر عائد مادي من بيعه، من أجل جلب صفقة قوية بدلا منه.

وتقدم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وأسامة نبيه، ومعه الجهاز المعاون له، بتقرير عن الفريق، إلى اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، بعد الانتهاء من مباراة الزمالك وإنبي.

وتضمن التقرير كل الأمور المتعلقة بفريق الكرة، سواء من ناحية الأزمات والمشكلات والمستحقات المتأخرة، ومدي التزام اللاعبين الفترة الماضية.

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