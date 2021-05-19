البورصة تفقد 13.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، و جنى ارباح طفيف للمؤشر الرتئيسي على بعض الاسهم داخل الجلسة مع تقليص طفيف لمكاسب التجاري الدولي.





وخسر رأس المال السوقي بقيمة 13.8مليار جنيه متأثراً بمبيعات المصريين ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 10806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة.



