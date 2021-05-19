"سكرتير بني سويف" يعاين تسريب مياه مجهولة المصدر بقرية بني قاسم

انتقل اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، لمعاينة شكوى بعض المواطنين بقرية بني قاسم بمركز ببا من تسرب مياه محدود ومجهولة المصدر، بأحد شوارع القرية.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة بحث الشكوى على الطبيعة، مع اصطحاب المختصين لدراسة الحلول العاجلة، وسرعة تنفيذها، في إطار التفاعل السريع والفاعل مع شكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة من خلال الإمكانات المتاحة أو الحلول غير التقليدية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة



وتفقد السكرتير العام المساعد، ومرافقوه من شركة المياه والصرف والمختصون من الوحدة المحلية، الشارع محل الشكوى، حيث تم أخذ عينة من المياه المتسربة، ليتم تحليلها عن طريق معامل شركة المياه، وبناء على ذلك سيتم تحديد مصدر التسريب، بجانب تكليف السكرتير العام المساعد لمسئولي الوحدة المحلية باتخاذ اللازم لإعادة حركة السير بالشارع لطبيعتها، مشددًا على سرعة تحديد مصدر التسريب لاتخاذ الإجراء الفني المطلوب، سواء كان التسريب مياه صرف أو مياه جوفية أو مياه شرب.



وأكد السكرتير العام المساعد خلال عرضه لتقرير المتابعة الميدانية على المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بإنه جاري إستكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية، حيث يجري استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرية، وذلك في غضون 10 أيام، وبعد ذلك سيتم البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية من خلال المواطنين، ليتم تشغيل ودخول المشروع الخدمة، وذلك سيعمل على حل المشكلات التي تواجه القرية في هذا الشأن.

