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المطربه صابرين النجيلي تطرح اغنيه ديتو مع المطرب عصام كاريكا بعنوان يازين العابدين
الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:12 م
الفجر الفني
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طرحت المطربه الجميله صابرين النجيلي ديتو غناءي مع المطرب عصام كاريكا بعنوان يازين العابدين واعرب المطربه صابرين النجيلي عن سعادتها بالتعاون مع المطرب عصام كاريكا في هذه الاغنيه حيث تعد الاغنيه من انجح الاعمال الغناءيه في مشوارها الغنائي.
اغنيه يازين العابدين كلمات محمد هلال الحان فلكور حلبي توزيع عصام كاريكا ميكس وماستر محمد جوده اخراج ميدو بارون وسوف تطرح الاغنيه خلال أيام.
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