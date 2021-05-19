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محافظ المنيا يشهد انطلاق أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، إطلاق شعلة نموذج محاكاة دورة الألعاب الاولمبية للطفل المصري، في نسخته الثالثة 2021، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث انطلقت الشعلة من منطقة آثار بنى حسن، لتصل إلى المسرح المكشوف بمدينة المنيا.

حضر الاحتفال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وجمال أبو بكر، مدير عام الآثار بالمنيا، وبمشاركة عدد من الطلبة والطالبات والشباب من أبناء المحافظة.

وقال المحافظ، إن تنفيذ المبادرات الرياضية، تأتي في إطار التوعية بأهمية نشر الثقافة الرياضية، بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة، والاهتمام باللياقة البدنية، وتنمية النشاط الرياضي بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن إقامة الأولمبياد، بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتي تهدف الى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأشار المحافظ، أن إطلاق شعلة نموذج محاكاة دورة الألعاب الاولمبية للطفل المصري، من منطقة آثار بني حسن، يعد تأكيدًا على دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة باعتبار أن تلك المنطقة تعد شاهدًا تاريخيًا هامة على أن المصريين هم الأوائل في تسجيل التاريخ الرياضي، الباقي على جدران تلك المقابر، ومنها، (المصارعة، الملاكمة، الرماية، ألعاب القوى، المبارزة، الهوكي، الجودو، السباحة، التجديف، الجمباز)، والتي مازالت موجودة، ومتاحة لكل إنسان كي يراها ويتمتع من خلالها بعبق التاريخ الحضاري الرياضي المصري الخالد.

من جانبه أوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه سيتم تكريم الفائزين على مستوى القمة، من خلال تقديم جوائز مالية، وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى، في ألعاب، (خماسي القدم، والسلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوي، والكاراتيه، والتايكوندو، وتنس الطاولة، والسباحة، ورفع الأثقال، المصارعة، والجودو).

وأشار إلى ان الطلائع المشاركين في هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عام، بـ 10 مراكز للشباب بالمحافظة، وهي، (مركز شباب مدينة العدوة، ومركز شباب مدينة مغاغة، ومركز شباب مدينة بني مزار، ومركز شباب مدينة مطاي، ومركز شباب مدينة سمالوط، ومركز شباب ماقوسة، ومركز شباب تله، ومركز شباب نزلة اسمنت بأبو قرقاص، ومركز شباب ناصر ملوي، ومركز شباب مدينة دير مواس)، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 10 أبريل الماضي، وحتى 20 مايو الجاري.

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