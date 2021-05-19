صحة المنيا تحرر 302 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة



من جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية "إدارة مراقبة الاغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية على 529 منشآة غذائية، وأسفرت عن تحرير302 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بإشتراطات وزارة الصحة، ومحاضر غش تجارى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.



وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم إعدام 1813 كيلو جرام أغذية مختلفة و1549 لتر عصائر وألبان وزيت طعام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 574 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى أنه تم ضبط 40 كيلو أسماك مملحة و1200 لتر خل و1000 لتر ألبان لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات.

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.