أكثر من 164 مليون إصابة بكورونا حول العالم

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أكثر من 164 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 164 مليونا و244 ألفا و659 حالة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 3 ملايين و404 آلاف و925 حالة.