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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي ببولندا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.

تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما وصل فريق فياريال إلى الدور النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 26 مايو الجاري، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.


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