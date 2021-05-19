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حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة التعاقد مع ابراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم إبراهيم عادل أداء مميزا هذا الموسم مع فريقه بيراميدز، ومنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، مما أجبر بعض الأندية ترغب في ضمه.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مايتردد حول وجود اهتمامات بضم إبراهيم عادل في الميركاتو الصيفي غير صحيح مؤكدا أن إدارة الكرة بالمارد الأحمر استقرت نهائيا على عدم ضم أي لاعب من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل الموافق 22 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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