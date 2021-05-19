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تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أعلنت أسرة الدكتورة إيمان الديب أستاذة القانون المدني بجامعة القاهرة، التي توفت اليوم، أنه سوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، وإقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كانت قد توفيت الدكتورة إيمان الديب أستاذة القانون المدني بجامعة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهي ابنة المحامي الشهير فريد الديب، بعد صراع مع المرض وإصابتها بفيروس كورونا.

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