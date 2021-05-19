اختتام اجتماع اللجنة المشتركة والجولة الرابعة من محادثات فيينا بشأن إيران

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، باختتام اجتماع اللجنة المشتركة والجولة الرابعة من محادثات فيينا بشأن إيران من دون الإعلان عن أي تقدم.

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.