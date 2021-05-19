Advertisements

نهضة مصر للنشر تصدر "موسكو.. تل أبيب" للدكتور سامي عمارة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:29 م
موسكو.. تل أبيب
موسكو.. تل أبيب
أحمد رمضان متولي
Advertisements

 

صدر عن دار نهضة مصر للنشر كتاب "موسكو- تل أبيب" للكاتب الصحفي الدكتور سامي عمارة الذي يتناول بالوثائق الرسمية الحقائق حول قيام دولة إسرائيل بمساعدات وجهود من قبل الاتحاد السوفيتي على النقيض من الشائع حول "وعد بلفور في 1917".

إنهذا الكتاب يعد خطوة على طريق إعادة قراءة التاريخ، من أجل تنشيط ذاكرة الزمان، وليس من أجل إصدار الأحكام لندرك حقيقة الأمور،ورغم إصرارنا على الإشارة إلى أن موسكو أخطأت في حق العرب "مرتين"، فلا بد من الاعتراف بأن العرب أخطئوا في حق أنفسهم عشرات المرات عبر "عبثية" الكثير من المعالجات السياسية التي أضاعت فرص "استعادة الحق" الواحدة تلو الأخرى.

الدكتور سامي عمارة، كاتب صحفي معروف ومراسل تلفزيوني، حصل على الدكتوراه في اللغة الروسية والترجمة من جامعة "لينينجراد"، ويعد أحد أهم خبراء الشئون الروسية.امتدت بدايته في العمل بين القاهرة وموسكو بعد تخرجه في كلية الألسن، ثم تحوله لعالم الترجمة والصحافة ليقدم للمكتبة العربية أكثر من 30 كتابًا في الثقافة والسياسة والتاريخ. صدر له العديد من الإصدارات، نذكر منها : "صراع الثروة والسلطة - قريبًا من الكرملين من جورباتشوف إلى بوتين - القاهرة-موسكو وثائق وأسرار - بوتين من الشيشان إلى الكرملين - مائتا يوم في اللهيب - جمال عبد الناصر".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

03:15 م

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله