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محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ تدريب مجابهة الأزمات "صقر 76"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شّهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، بروفة اصطفاف معدات وسيارات المحافظة بالقرب من بوابة بياض العرب شرق النيل، وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر76" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية.

ومن المقرر تنفيذ مشروع التدريب على مدار3 أيام من الأسبوع القادم "في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري" بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية

وشارك في الاصطفاف عدد كبير من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن "تقدر بنسبة 50 % من إجمالي المعدات" والتي تشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الإطفاء، سيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، وذلك بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث تم التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على أنها تعمل بكامل صلاحيتها وتصلح لمجابة أية أزمات طارئة.

أكد المحافظ على أن الهدف من التدريب هو الاطمئنان على استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

كما لفت المحافظ إلى أن الأيام الماضية قد شهدت سلسلة من الاجتماعات والمتابعات الميدانية، تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وتم خلالها مراجعة خطط استعدادات الجهات المشاركة والمهام المنوطة بكل قطاع ومناقشة، وعرض تقارير مديري القطاعات والأجهزة التنفيذية من الإمكانيات المتاحة لديها، واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،

وذلك من خلال التنسيق التام بينها في إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات بتجهيز معسكر الشباب ببني سليمان ودعمه بوسائل الإعاشة وتأمينه لاستخدامه "مخيم للإيواء" وتنفيذ بروفات تجريبية لعملية إخلاء لبعض المواقع ضمن فعاليات الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك.

وشهدت بروفة الاصطفاف تواجد: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة،وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذيين من إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التربية والتعليم، الصحة، الإسعاف، التنظيم والإدارة، الكهرباء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التأمين الصحي، الطرق والنقل والتضامن والتموين والشباب والرياضة، الهلال الأحمر، الاتصالات، شركة الغاز، هيئة السكة الحديد، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، الحماية المدنية، الحراسات المشددة.

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