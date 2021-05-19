إجراءات "التعليم" لحماية الطلاب أثناء امتحانات الإعدادية والثانوية من كورونا

في ظل اقتراب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، اتخذت وزارة التربية والتعليم، عدة إجراءات احترازية، لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم أثناء امتحانات الإعدادية والثانوية للحماية من كورونا:



١. وجهت وزارة التربية والتعليم، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، أثناء عقد الامتحانات العامة لطلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية والإعدادية.



٢. سيتم تعقيم لجان الامتحانات قبل انعقاد الاختبارات.



٣. التزام الطلاب بارتداء الكمامة وأيضا تحقيق التباعد بين جميع الطلاب.



٤. لا يزيد عدد الطلبة فى اللجنة الفرعية" الفصل" على 14 طالبا.



٥. أي طالب يتغيب عن أداء الامتحان بسبب ظروف مرضية سوف يحتفظ بحقه كاملا في دخول امتحانات الدور الثاني دون أي ضرر شرط أن يقدم ما يثبت من أوراق.



٦. وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عزم الوزارة البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات.



ومن المقرر، انطلاق امتحانات الشهادة العامة في الثانوية يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.



ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.