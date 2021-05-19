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لقاء الخميسي توجه رسالة لزوجها

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، ثورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال خاصية ستوري.
 
وكانت لقاء في الثورة برفقة زوجها، محمد عبد المنصف وعلقت علي الصورة قائلة :" معا للأبد " 
 
يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في رمضان 2021 ، هو بطولة كلاً من نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل .

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