زيارات ميدانية لمتابعة مشروعات تطوير الريف في 114 قرية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بزيارة قرية إقليت والتي تأتى من ضمن 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه القرى سواء في المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وطرق، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات بالإنشاء والصيانة الشاملة لمجمع الخدمات والمدارس ومكاتب البريد والوحدات الصحية.



ومن جانبه كشف أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن قرية إقليت يتبعها ٣ قرى فرعية هي منيحة والرغامة البلد وفطيرة، بجانب 22 عزبة ونجع بإجمالى عدد سكان يصل لنحو 50 ألف و900 نسمة موزعين على حوالى 10 ألاف أسرة.



ولفت بأن أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى تنفيذ الهيئة القومية حيث جارى العمل في شبكات الإنحدار بهذه القرى، كما أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع، فضلًا عن محطة المعالجة بمنطقة أبو وير.



وأضاف ناجح مصطفى بأنه تم متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة الرغامة البلد الصناعية، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم عقد إجتماع مع مسئولي الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلين عن الأهالى حيث تم عرض عدد من قطع الأراضى لإختيار الأنسب منها لإقامة محطة الرفع والمعالجة بقرية العتمور.