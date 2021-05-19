سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة حيفا

دوت صفارات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة حيفا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقد أعلنت "كتائب القسام"، إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل، على بعد 222 كم من قطاع غرة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.