صور.. نجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف دكتور أندرو هاني ومارتينا





شارك عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف دكتور أندرو هاني علي عروسته مارتينا عبده، والذي أقيم داخل أحدي الفيلات بالشيخ زايد، وكان في استقبال الحضور شقيق العريس دكتور باهي هاني.



أحيا حفل الزفاف النجم عبد الباسط حمودة، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وعمر كمال، بجانب غناء محمد شاهين، وياسمين نيازي، وحرص علي حضور حفل الزفاف الفنانة وفاء عامر، دنيا عبد العزيز، الكاتب الصحفي هاني عزب، اليوتيوبر داليا فؤاد، رامي وحيد، ايساف، هاني حسن الأسمر، توني ماهر، عزوز عادل، ندي عادل، وخبير التاتو شنودة ملاك وآخرون، اضافة الي عدد من رجال وسيدات المجتمع : جون نخنوخ ورضوان ومحمد العمدة وتامر الابيض وأحمد عبد الوهاب وكريم بومبو، وسحر خيري، ونهال بدران،



وكانت مفاجأة حفل الزفاف تقديم أغنية خاصة للعروسين من غناء المطرب محمد رشاد، كلمات أحمد المالكي، ألحان سامح كريم وتوزيع موسيقي وهندسة صوت جلال فهمي.

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