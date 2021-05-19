بسبب ركنة سيارة.. استمرار حبس المتهم بذبح تاجر مواشي في المعصرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس متهم بقتل تاجر مواشي طعنا في الرقبة بسبب مشاجرة نشبت بينهم علي ركنة سيارة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.



تلقى العميد محمد مجدي، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفي العام باستقبال شخص يدعى "م.أ"، مصاب بطعنة نافذة بالرقبة، وتوفي فور دخوله.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وأخر وقام بطعنه بسلاح أبيض وتوفي متأثرا بإصابته البالغة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.