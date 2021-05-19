الموت يُفجع المخرج خيري بشارة

أعلن المخرج خيري بشارة عبر صفحته الرسمية علي موقع تواصل الإجتماعي " فيسبوك" عن وفاة زوج شقيقته



علق قائلا:"رؤوف سلامة زوج أختي العزيز وصديق العمر، كم أحبك الجميع، فلترقد في سلام".





الجدير بالذكر أن المخرج الكبير خيرى بشارة يقوم حاليا بتصوير المسلسل السورى السنونو، داخل أحد الفنادق في مدينة دبي، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال شهر رمضان القادم.







العمل تدور قصته عبر متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها أشخاص من جنسيات مختلفة.







المسلسل بطولة ياسر العظمة عابد فهد، ديمة الجندي، محمد قنوع ، جرجس جبارة ، ليا مباردي ، ومن تأليف ياسر العظمة