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4 تحركات عاجلة لتطبيق هدنة مصر بفلسطين.. تعرف عليها

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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هناك عدد من التحركات الجديدة التي اتخذت من أجل تطبيق الهدنة التي دعت لها مصر في فلسطين، وذلك ضمن مساعي القاهرة لإعادة الاستقرار لقطاع غزة.

وبادرت مصر بإرسال وفد أمني للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة المتصاعدة التي وصلت ذروتها في آخر أيام شهر رمضان ومع حلول عيد الفطر حتى الآن، وسط توقعات بأن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وغزة برعاية مصرية خلال الفترة المقبلة.

لقاء مصري فرنسي أردني
وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" عن انعقاد لقاء مصري فرنسى أردني خلال أيام للدفع نحو بدء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، بحسب ما أفادت قناة العربية.

وتأتي تصريحات الإليزيه بعد أيام على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون بالعمل على اقتراح ملموس للتهدئة، خلال محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

القرار أصبح "وشيك"
فيما أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية الجهود والوساطة المصرية لإنهاء القتال بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، وقالت إن الدلائل تظهر أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيك، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة.

خطوة فرنسية لتنفيذ قرار مصر
وقالت إن فرنسا دعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن العنف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تطالب حتى الآن بإنهاء الاشتباكات، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات.

مشروع أمام مجلس الأمن
وأعلن قصر الإليزيه في باريس، صباح اليوم الأربعاء، أن فرنسا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في فلسطين، لافتًا إلى أن مشروع القرار جاء بالتنسيق مع مصر والأردن، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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