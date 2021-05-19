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دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:48 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

 ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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