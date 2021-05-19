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طريقة تحضير مكرونة بالتونة.. وصفة سهلة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
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المقادير
- معكرونة : 350 غراماً
- الذرة : نصف كوب
- علبة تونة
- الفليفلة : 2 حبة (مقطعة إلى شرائح رفيعة)
- عصير طماطم : نصف كوب
- البصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح)
- البقدونس : حسب الرغبة (مفروم)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)
- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
- الزعتر : حسب الرغبة

طريقة التحضير
اسلقي المكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.
 سخّني القليل من الزيت في قدر آخر على النار ثم أضيفي البصل وقلّبي حتى يذبل.
 أضيفي بعدها شرائح الفليفلة مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق.
 زيدي عصير الطماطم، الذرة والتونة بالتدريج مع التقليب لتنضج المكونات.
 زيدي المكرونة بعد تصفيتها من الماء ثم نكّهي بالملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة والزعتر.
 قلّبي المكونات على نار هادئة حتى تتداخل.
وزّعي المكرونة في أطباق، زيّنيها بالبقدونس المفروم ثم قدميها.

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