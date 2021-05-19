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عاشور يعتذر عن استكمال المهمة مع دمياط

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
خالد عرابي
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أعلن محمد عاشور المدير الفني لدمياط اعتذاره عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق الذي يلعب في المجموعة السابعة بالقسم الثالث عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاءت استقالة عاشور بعد تعادله علي ملعبه امام القنطرة غرب سلبيا في الاسبوع الرابع والعشرين وهي المباراة الرسمية الوحيدة التي خاضها مع الفريق عقب توليه المسئولية في فترة التوقف الاخيرة.

ويحتل دمياط المركز الرابع في مجموعته برصيد ٤٢ نقطة جمعها من ٢٢ مباراة ويفصله ثلاث نقاط عن المتصدر بورفؤاد الذي يتقاسم الصدارة مع الشهداء.

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