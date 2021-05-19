كرات البطاطس بالجبن.. طريقة التحضير

تبحثينعن طريقة سهلة وسريعة لتحضير كرات البطاطس بالجبن لأفراد أسرتك، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على كرات البطاطس كما تريدين وبطعم مميز:





مقادير كرات البطاطس بالجبن

- البطاطس : 3 حبات متوسطة

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- دقيق : نصف كوب

- بقسماط : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)





طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن

اسلقي البطاطس في قدر من الماء المملح حتى تنضج.

قشري البطاطس المسلوقة ثم قطعيها واهرسيها في وعاء.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود المطحون، الكزبرة والبصل واخلطي جيداً.

قسمي الخليط ثم احشي كل قسم بالقليل من الجبن المبشور وكوريه.

غمسي الكرات تباعاً بالبيض المخفوق ثم الدقيق ثم البيض من جديد يليه البقسماط.

سخني مقدار من الزيت في قدر على النار.