محمود نبيل: هيثم شعبان صاحب الفضل فيما وصل إليه سيراميكا كليوباترا

أرجع محمود نبيل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أداء فريقه المميز في مسابقة الدوري الممتاز، إلى المدير الفني السابق هيثم شعبان، الذي بذل مجهودات كبيرة بكل جد وتفاني وإخلاص.





وقال نبيل في تصريحات لبرنامج بي اون تايم، المذاع عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس: "الكابتن هيثم شعبان هو صاحب الفصل في بناء هذا الفريق بدءا من دوري الدرجة الثامية حتى تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز".





وأضاف لاعب الوسط في تصريحاته التلفزيونية: "تواجدت مع الفريق الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية، وشاهدت كيف يفكر، وكيف يصنع توليفة من اللاعبين لتحقيق أهداف المرحلة المطلوبة، ويرى المشجع المنتج النهائي، الذي يتحدث عنه الجميع بكل احترام وإشادة".





وعاد ليقول: "سيراميكا كليوباترا أصبح فريقاصعبا على اي منافس، وكل الفرق تصنع له حسابات عديدة قبل مواجهته، وذلك بفضل مجهودات هيثم شعبان في اختيارات اللاعبين، ووضع خطة واستراتيجية وشكل لعب الفريق في الدوري الممتاز".





وذكر محمود نبيل واقعة غريبة مع المدير الفني السابق للفريق قائلا: "لم أشارك في دوري الدرجة الثانية إلا مباراتين فقط، هيثم شعبان تحدث معي عندما كنت ناشئا في إنبي وقال لي لقد تعاقدت معك ولكنك لن تشارك معي في دوري الدرجة الثانية، ستكون معنا في الدوري الممتاز، وهذا ما حدث بالفعل"، وهذا يدل على الفكر الكبير للمدير الفني السابق، وأصبح محمود نبيل أحد نجوم الدوري الممتاز، وانضم المنتخب الأوليمبي.



