أونكتاد: تعافي التجارة العالمية من أزمة وباء كورونا يحقق مستوى قياسيا





قالت منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الأربعاء، في جنيف إن تعافي التجارة العالمية من أزمة وباء كورونا قد سجل مستوى قياسيا، وذلك في الربع الأول من العام الجاري 2021، حيث ارتفع بنسبة 10 % على أساس سنوى و4 % على أساس ربع سنوى، لافتة في تحديثها الصادر عن التجارة العالمية إلى أن هذا الانتعاش استمر مدفوعا الى حد كبير بتجارة السلع في الوقت الذي استمرت فيه التجارة في الخدمات في التخلف.





وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش فى الربع الثاني من عام 2021 مع توقع وصول قيمة التجارة العالمية فى السلع والخدمات إلى 6.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل زيادة سنوية تبلغ حوالي 31% مقارنة بأدنى نقطة في عام 2020 ونحو 3% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة لعام 2019 .





وتوقعت المنظمة نمو التجارة لعام 2021 بنحو 16% (من حيث القيم) ونوهت بأن هذه التوقعات الإيجابية تعتمد إلى حد كبير على الحد من القيود الوبائية والاتجاه الإيجابي المستمر في أسعار السلع الأساسية والقيود العامة من سياسات الحماية التجارية وظروف الاقتصاد الكلي والمالية الداعمة ، وذكرت المنظمة أن انتعاش التجارة لايزال غير متكافئ.





وسلط التحديث الضوء على حركة التجارة، خاصة بين البلدان النامية حيث تتجه الصادرات من شرق آسيا بشكل أسرع، وقال إن اقتصادات شرق آسيا هي أيضا وراء انتعاش التجارة بين البلدان النامية (التجارة بين الجنوب والجنوب) ، وأضاف أنه عند استبعاد أرقام التجارة من الاقتصادات النامية فى شرق آسيا تظل التجارة بين بلدان الجنوب أقل من المتوسطات.





كما أوضح التحديث أن صادرات الصين ومن بين الاقتصادات الكبرى تواصل تسجيل زيادة قوية ليس فقط من متوسطات عام 2020 ولكن أيضا فيما يتعلق بمستويات ما قبل الجائحة ، بينما فى المقابل لا تزال الصادرات من روسيا أقل من متوسطات عام 2019 .