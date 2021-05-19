ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة





أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء، أنه تم تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكر المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و512 طنا، شملت 2200 طن فوسفات، و700 طن مولاس، و7376 طن يوريا، و1236 طن نترات أمونيوم. وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42853 طنا، شملت 9037 طن حديد، و4483 طن ابلاكاش، و1028 طن خشب زان، و11200 طن خردة، و5308 طن قمح، و7677 طن ذرة، و1420 طن سلفات صوديوم، و2700 طن كلوريد ايثيلين.





وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة، شملت خضراوات و حاصلات زراعية و فاكهة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وسنغافورة وإيطاليا والصين والهند وهونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1158 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة.





وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 183 ألفا و198 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80605 أطنان، كما غادر قطار قادم من ميناء العين السخنة ،مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية.



