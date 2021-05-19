وفد مصري يشارك في المنتدي الاقتصادي "البيلاروسي-الأفريقي" يونيو المقبل





كشف سفير بيلاروسيا لدي القاهرة سيرجى تيرتنتييف أن وفدا مصريا من اتحاد الغرف التجارية سوف يزور بلاده مطلع شهر يونيو المقبل; للمشاركة في المنتدى الاقتصادي (البيلاروسي -الأفريقي) الثاني، ويجري الوفد مفاوضات في إطار المعرض الزراعي الدولي "بيلا أجرو-2021"، مشيرا إلى أن بلاده تعد موردا تقليديا للآلات الزراعية لدول الشرق الأوسط.





وأكد سيرجى تيرتنتييف اليوم اهتمام كلا البلدين بتعزيز التعاون في المجال الزراعي، وذلك في ضوء الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي والكسندر لوكاشينكو في فبراير عام 2020، مضيفا أن هناك مشروعات مشتركة منها البدء في تجميع جرارات "أم. تي. زد"، والصوامع وتقنيات أخري.





وأوضح أن التعاون الثنائي في هذا المجال يهدف إلى زيادة مستوي المدخلات المصرية في انتاج هذه الآلآت والتقنيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل (مصرية- بيلاروسية) للتعاون في مجال الزراعة، وعقد أول اجتماع لها في يوليو 2020 لبحث سبل دعم التعاون في قطاعات مثل الميكنة الزراعية وانتاج البذور والكيماويات الزراعية والري والتدريب وغيرها.





وأكد علي الاهتمام بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية المصرية مثل الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية التي تحظي بشعبية كبيرة ويزداد الطلب عليها في بيلاروس.