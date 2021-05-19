مصرع سائق إثر تصادم قطار "المنصورة - المطرية" بجرار زراعي

لقى سائق مصرعه اليوم،فى حادث تصادم بين قطار المنصورة -المطرية وجرار زراعى اثناء عبوره من معبر غير قانونى على خط السكه الحديد بين قريتى شاوة وسللنت التابعتان لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مساعد مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين قطار وجرار زراعى علي، شريط السكه الحديد بين قريتى شاوة وسللنت للتابعتان لمركز المنصورة.





وانتقل على الفور ضباط المباحث ومسؤلى السكك الحديدية وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء عبور محمود عبد اللطيف فرحات 58 عاما من قرية شاوة بجرار زراعى شريط السكه الحديد من معبر غير قانونى بين قريتى شاوة وسللنت اصطدم به القطار رقم 207 المنصورة المطرية.



وتحرر عن ذلك المحضر لازم وجاري العرض علي النيابة العامة.