Advertisements

مصرع سائق إثر تصادم قطار "المنصورة - المطرية" بجرار زراعي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
لقى سائق مصرعه اليوم،فى حادث تصادم بين قطار المنصورة -المطرية وجرار زراعى اثناء عبوره من معبر غير قانونى على خط السكه الحديد بين قريتى شاوة وسللنت التابعتان لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.


تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مساعد مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين قطار وجرار زراعى علي، شريط السكه الحديد بين قريتى شاوة وسللنت للتابعتان لمركز المنصورة.


وانتقل على الفور ضباط المباحث ومسؤلى السكك الحديدية وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء عبور محمود عبد اللطيف فرحات 58 عاما من قرية شاوة بجرار زراعى شريط السكه الحديد من معبر غير قانونى بين قريتى شاوة وسللنت اصطدم به القطار رقم 207 المنصورة المطرية.

وتحرر عن ذلك المحضر لازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

أخبار تهمك

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 4 ساعات

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 9 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله