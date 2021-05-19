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"بسبب ركنة سيارة".. ننشر صورًا من مسرح جريمة قتل شاب على يد حارس عقار ببولاق الدكرور
الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:20 م
إيريني صفوت
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تنشر بوابة "الفجر" صورا من مسرح جريمة قتل شاب ويدعى "محمود" يبلغ من العمر ١٦ عامًا بعد قتله على يد حارس عقار بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.
كان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة صفط اللبن بين حارس عقار يدعى أبو عبدالله وشاب يدعي "محمود" ١٦ عاما، والذي أصيب بطعنة أسفل القلب، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني ليتلقي العلاج.
وقال شهود عيان إن الخلاف كان بسبب ركنة السيارة أمام البرج، حيث بلغ الحارس المجني عليه بعدم ركن السيارة أمام العقار لأنها مخصصة لأصحابها، فاشتد الخلاف حتى أظهر الحارس مطواه من طيات ملابسه وقام بطعن نجل المجني عليه.
وأضاف الشهود العيان أن حارس العقار أخرج سلاح أبيض من جيبه وطعن الشاب بالصدر وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وحرر محضر بالواقعة، وجاري القبض على حارس العقار.
كان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة صفط اللبن بين حارس عقار يدعى أبو عبدالله وشاب يدعي "محمود" ١٦ عاما، والذي أصيب بطعنة أسفل القلب، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني ليتلقي العلاج.
وقال شهود عيان إن الخلاف كان بسبب ركنة السيارة أمام البرج، حيث بلغ الحارس المجني عليه بعدم ركن السيارة أمام العقار لأنها مخصصة لأصحابها، فاشتد الخلاف حتى أظهر الحارس مطواه من طيات ملابسه وقام بطعن نجل المجني عليه.
وأضاف الشهود العيان أن حارس العقار أخرج سلاح أبيض من جيبه وطعن الشاب بالصدر وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وحرر محضر بالواقعة، وجاري القبض على حارس العقار.
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