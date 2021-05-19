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مصرع كهربائي صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى كهربائى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توصيل الكهرباء بأحد العقارات بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزى بوصول المدعو أحمد إبراهيم محمد حسن 34 سنة كهربائى منازل، ومقيم منطقة أبوسمبل دائرة القسم جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائى.
 
بإنتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه جمال إيراهيم محمد حسن 29 سنة كهربائى، ومقيم قرية " منشأة عبدالقادر دائرة مركز الستامونى قرر أنه حال عمل شقيقه بتوصيل الكهرباء بأحد العقارات بمنطقة " ١٥ مايو " دائرة القسم صعقه التيار الكهربائى وتوفى على إثر ذلك، ولم يتهم أحدأ بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة كهربائية أدت إلى توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٤ ٢٠٢١ إدارى قسم جمصة، وجارى العرض علي النيابة العامة.

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