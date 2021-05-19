Advertisements

السفير المصري في جنوب إفريقيا يحضر مران الأهلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص أحمد الفاضلي السفير المصري في جنوب إفريقيا والعميد محمد حرب، الملحق العسكري وطاقم من العاملين بالسفارة يضم المستشار عمرو البحيري وأيمن ولاش المستشار الإعلامي والقنصل كريم الخشاب على حضور مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم.

وحرص طاقم السفارة المصرية على متابعة المران ومؤازرة الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من مطار القاهرة وصولا إلى فندق الإقامة في جنوب إفريقيا، كما حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على بعض الجوانب الفنية والخططية. وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي فاز على صن داونز  في ذهاب الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الأهلي WE السلام، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب والتتويج به للمرة العاشرة.

أخبار تهمك

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 16 ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 9 ساعات

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله